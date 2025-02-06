Narin Güran davasında yeni gelişme: Avukatı istinaf başvurusu yaptı

Olayı ardından sanık Nevzat Bahtiyar'ın hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam ettiği ileri sürülen dilekçede, "küçücük bir çocuğun bedenini çuvala sığdıran, cansız bedeni dere kenarında saklamaya çalışan ve hiçbir şey olmamış gibi normal hayatına devam eden birinin başkalarını suçlayıcı ifadelerine şüphe ile yaklaşılması gerektiği" savunuldu.

Dilekçede, ʺBütün bunları yapabilen biri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edemezʺ denildi / DHA

DİLEKÇENİN SONUÇ KISMINDA YÜKSEL GÜRAN'A TAHLİYE TALEBİ

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında da şunlara yer verildi:

"Karara karşı istinaf kanun yoluna başvurma gereği hasıl olmuştur. İstinaf başvurumuzun kabulü ile Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle hükmün bozulmasına ve müvekkil sanığın beraatine karar verilmelidir. Anne olan sanık müvekkilimin isnat edilen suça iştirak ettiğine dair somut bir delilin bulunmaması, ilk derece mahkemesinin ilgili ve yeterli olmayan gerekçelerle verdiği hukuka aykırı mahkumiyet kararı ile birlikte tamamen hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle sanığın hükmen tutukluluk hali devam ediyor. Haksız devam eden tutukluluk durumu hem müvekkil hem de bakmakla yükümlü küçük çocukları yönünden telafisi imkansız zararlar doğuruyor. Devletin ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüğü de gözetilerek müvekkilimin tutukluk durumunun ivedi ve öncelikli değerlendirilmesi suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ederim."