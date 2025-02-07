Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine harekete geçti; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile yazı gönderildi.

Halk sağlığına vurgu yapılan yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve gönderildi.