Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MİT PKK’lı terörist Murat Keleş’i öldürdü

Terörist Keleş, İzmir ve Aydın’da eylemler düzenlemeyi hedefliyordu. (ahaber.com.tr)

BERHUDAN HARUN KOD MURAT KELEŞ KİMDİR?

2005 yılından itibaren örgütsel faaliyetler içerisinde yer alan Berhudan Harun kod Murat Keleş, örgütün kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. Van, Şırnak, Mardin kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Terör örgütünün özel kuvvetler yapılanmasında yer alan Keleş, Türkiye'nin batısındaki metropolleri kana bulamayı hedefliyordu. Bu amaçla İzmir ve Aydın gibi illerde çalışma yürütüyordu.

PKK/KCK'lı Keleş, 2016'daki çukur-barikat olaylarında Şırnak/Silopi'de Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırıya katıldı. Saldırıda dört güvenlik görevlisi ağır yaralandı, Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş ise şehit oldu.

Terörist Keleş, 2016'daki terör eylemleri sonrasında Suriye'ye geçti. Örgüt içinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı. Suriye'de bulunduğu dönemde de Türkiye'deki metropolleri hedef almaya devam etti.