Aile bitiyor yalnızlık artıyor! Türkiye’nin beşte biri tek yaşıyor: 10 yılda sayı 2 kat arttı

(Foto: ahaber.com.tr)

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'nın 2025 yılını aile yılı olarak açıkladığını belirten Madak, şöyle konuştu: Evet bugün Enstitü Sosyali'n özellikle Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profilİ'ne yönelik yaptığı araştırmanın toplantısına katıldık. Burada raporları inceledik. Çok kıymetli bir çalışma. Günümüzde gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle Birleşmiş Milletler toplantısında nüfusun varoluşsal tehdit olarak gördüğü ve gerçekten aile yapısının günümüzde, dünyada ve Türkiye'de ciddi bir değişim dönüşüm var. Tek kişilik hanehalkları artıyor. Tek kişilik ebeveyn aileler artıyor. Nüfus azalıyor. Evlilik yaşı yükseliyor. Boşanmalar artıyor. Evlilikler azalıyor. Bunlar bize aile kurumunu güçlendirecek politikalara yönlendiriyor. Sayın Bakanımızın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz özellikle nüfusun artırma yönelik politikaları güçlendirmek daha etkin kılmak adına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nüfus Politikalar Kurulu oluşturuldu. Bu çok kıymetli bir çalışma. Diğer yandan da biz yine çalışmalarımıza, kendi araştırmalarımıza özellikle bu alandaki derinlemesine araştırmalarımızı incelemelerimizi yapmak üzere de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Aile Enstitüsü kurduk. Burada da amacımız eğitim çalışmalarını yapmak. Dünyada bir değişim var dediğimiz gibi. Burada da bu toplantıda şunu gördük sadece yalnız yaşayan hane halkı sayısının artması aynı zamanda ekonomik olarak da bir maliyete sebep vermektedir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİLİYORSUNUZ 2025 YILINA KENDİ HİMAYELERİNDE AİLE YILI OLARAK İLAN ETTİ"

Diğer araştırmanın bir diğer konusu da çok ilgimi çekti. Evli olupta ayrı yaşayan 1 milyon 300 bine yakın bir nüfusun olduğunu söylediler. Bunun detay kısmına ben de bakacağım. Rapor aynı zamanda güzel bir kitap haline getirilmiş. İstifade edeceğimiz şekilde. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 2025 yılına kendi himayelerinde aile yılı olarak ilan etti. Burada şunu anlıyoruz. Bu sadece bir bakanlıktan ziyade tüm topyekün sivil toplum örgütleri, diğer kurumlarının, diğer bakanlıkların, herkesin bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Hakikaten ailemiz geleceğimiz insanlar nüfusları daha güçlüdür. Bu bilinçle hepimizin bu alanda daha sağlıklı bir aile yapısı için hepimizin çalışması gerektiğini düşünüyorum. Başarılı verimli bir araştırma olduğunu gördüm kıymetli STK'ların bu konuda çok büyük bir destekleri var. Dolayısıyla bugün burada da Endüstri Sosyalin çalışmasını çok kıymetli bulduğunu ifade ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

GENÇLERE TAVSİYELER

Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız gençler için Aile Gençlik Fonunu kurdu. Ve gençlerin evlenmesini desteklemek için ilk projeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz sunduk. Evlenecek çiftlere ve gençlere 150.000 TL'ye yakın bir faizsiz kredi veriyoruz. İlk iki yıl hiç ödemiyorlar son iki yıl ise taksitlerini ödüyorlar. Gençlerimiz geleceğimiz teminatı. Sosyal medyada gençlerin ve maalesef hepimizin maruz kaldığı bir dönem var. Sosyal medya aslında sizi yanlış yalnızlaştırarak bireysel özgürlük maalesef toplumsal özgürlüğün önüne geçmiş bir durum almış. Sosyal medyada 16 yaşına kadar kısıtlamalarda adımlar atılıyor. Biliyorsunuz ki Bakanlığımız tarafından o dijital medyanın kullanımı ile alakalı 16 yaşına kadar ufak bir kısıtlama değil de filtreleme diyelim çocuklarımızın sağlığı için adımlar atılacak. Sosyal medya biraz daha hayatı olumsuz yönde özellikle etkilediğini düşünüyorum. Gençlerimize de önerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız onlar bizim geleceğimiz diyor. Ve Aile Gençlik Fonunu açarak gençlerimize, hem evlenmeleri, hem iş kurmaları hem de kendilerini gerçekleştirmeleri noktasında bir fırsat sundu. Biliyorsunuz bu Aile Gençlik Fonunun gelirleri tamamen yakıt petrol ve doğal gaz gelirlerden elde ediliyor. 81 ile yaygınlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Ocak'ta Aile Yılı Lansmanın da onun da müjdesini verdi. 81 elimizde biliyorsunuz evlenecek gençlerimizi destekliyoruz. Yılda biliyorsunuz ki yaklaşık 500 bin gencimiz evleniyorlar. Bizlerde ya gençlerimizin bu imkandan faydalanmalarını davet ediyoruz.