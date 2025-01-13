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Başkan Erdoğan'dan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 14:58 Güncelleme: 13.01.2025 15:08
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Başkan Erdoğan’dan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan dijital platformlar için aileleri uyarırken 'Bu içerikler cinsiyetsizleştirme ve LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumlarında görgü, bilgi ve güzel ahlakla yetişmesi mühimdir.

Aile bir beka meselesidir.

Dijital platformlarda yer alan içerikler kimlik erozyonuna neden oluyor. Bu içerikler cinsiyetsizleştirme ve LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.

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Başkan Erdoğan’dan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda flaş açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda flaş açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda flaş açıklamalar

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