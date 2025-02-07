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Türkiye’de tek kişilik hane sayısı hızla artıyor!

Türkiye’de tek kişilik hane sayısı hızla artıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 20:53
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de tek kişilik hanehalklarının oranı 2014 yılında %13,9 iken, 2023 yılında %19,7'ye yükseldi. Tek kişilik hanehalkı sayısı ise 2014'te 2.931.085 iken, 2023'te 5.192.825'e ulaştı. Bu artış, doğurganlık oranlarındaki düşüş, boşanma oranlarındaki artış, göç dinamikleri ve sosyal normlardaki değişim gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendiriliyor. Konuya ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, TUİK verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu
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Türkiye’de tek kişilik hane sayısı hızla artıyor!
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