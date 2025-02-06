Asrın felaketinden asrın birlikteliğine! Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da esnafa sürpriz ziyaret

Asrın felaketinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliğini hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem şehitlerini de özel bir törenle andı.

(Fotoğraf: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıma uğrayan illerden Adıyaman'da düzenlenen "Bir oluruz" temalı törene katıldı. Başkan Erdoğan, tören kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herkesi derinden sarsan, yüreklerde büyük yaralar açan, milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde olduklarını belirtti.

Deprem şehitlerinin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını, aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum." diye konuştu.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN, AZİMLE ÇALIŞTIK"

Başkan Erdoğan, bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalplerde hissettiklerini hem de devletin desteği, milletin dayanışması ile deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen sarsıntıların, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık."

(Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ADIYAMAN'DA ESNAF İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da esnaf ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.