Bakan Fidan’dan önemli temas: Lavrov ile Suriye’yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM SURİYE VE UKRAYNA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.