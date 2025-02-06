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Bakan Fidan'dan önemli temas: Lavrov ile Suriye'yi görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 17:34
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Bakan Fidan’dan önemli temas: Lavrov ile Suriye’yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alınırken Ukrayna'daki son durum da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM SURİYE VE UKRAYNA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

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