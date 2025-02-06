Bakan Fidan'dan önemli temas: Lavrov ile Suriye'yi görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alınırken Ukrayna'daki son durum da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM SURİYE VE UKRAYNA
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.