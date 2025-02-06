Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret paylaşımına gözaltı!

Emniyet Genel Müdürlüğü X hesabı

Şahsın İzmir'deki ikametinde gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir.

"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."