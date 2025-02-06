06 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye hakaret paylaşımına gözaltı!

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye hakaret paylaşımına gözaltı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 20:05 Güncelleme: 06.02.2025 20:32
ABONE OL
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret paylaşımına gözaltı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs için harekete geçildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıl. Şahıs İzmir’de ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü X hesabıEmniyet Genel Müdürlüğü X hesabı

Şahsın İzmir'deki ikametinde gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir.

"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret paylaşımına gözaltı! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret paylaşımına gözaltı! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret paylaşımına gözaltı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör