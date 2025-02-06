Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye hakaret paylaşımına gözaltı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs için harekete geçildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıl. Şahıs İzmir’de ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.
Şahsın İzmir'deki ikametinde gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir.
"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."