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Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Beşik gibi sallanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 06:38
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Ege Denizi’nde deprem fırtınası! Beşik gibi sallanıyor

Ege Denizi’nde başlayan sismik hareketlilik bugün yine devam etti. Bölgede, 8 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla sarsıntı yaşandı. Son olarak bugün sabahın ilk saatlerinde Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor.

Yunanistan'ın turistik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.

Santorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiSantorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.

Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyorEge Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor

SABAH YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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