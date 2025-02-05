Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Beşik gibi sallanıyor
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi.
Ege Denizi’nde başlayan sismik hareketlilik bugün yine devam etti. Bölgede, 8 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla sarsıntı yaşandı. Son olarak bugün sabahın ilk saatlerinde Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor.
Yunanistan'ın turistik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi.
AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.
Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.
SABAH YİNE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.