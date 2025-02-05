Ege Denizi’nde deprem fırtınası! Beşik gibi sallanıyor

Santorini Adası'nda toprak kaymaları meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi.



AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.



Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.