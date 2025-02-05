2 yılda 51,1 milyar liralık ulaşım yatırımı! Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk andan beri sahada olduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla Bakanlık olarak bugüne kadar toplam 51,1 milyar lira harcama yaptıklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.