Yeni konutuna yerleşen depremzede Ardıç'ın mutluluğu: Yapamaz dediler devletimiz fazlasıyla yaptı
6 Şubat asrın felaketinin seneidevriyesinde eşi ve çocuklarıyla iki yıldır konteynerde kalan Fatma Ardıç, TOKİ tarafından yapılan evlerden birine yerleşti. Ardıç'ın ilk misafiri ise KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu. 15 gün önce yeni evine yerleşen Ardıç, yaşadığı mutluluğu Bayraktar ile paylaşırken; 'Yapamaz denilen konutları devletimiz fazlasıyla yaptı şuan evimde oturuyorum ve ailecek çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin' ifadelerini kullandı.
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılında, yaşanan felaketin izleri hızla silinmeye çalışılıyor. Depremden sonra konteyner kentte kalan ve TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlardan birine 15 gün önce taşındı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın Destek Merkezi aracılığıyla meslek edinen Ardıç'ın yeni evini ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde inşaa edilen kalıcı Afet TOKİ Konutları'ndan birine taşınan Fatma Ardıç'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bayraktar ev hediyelerini aileye takdim etti. Kadın Destek Merkezi'ndeki kursta meslek edinen Ardıç ise el yapımı çantayı Bayraktar'a hediye etti.
"DEVLETİMİZ VERDİĞİ SÖZDEN DAHA FAZLASINI YAPTI"
Depremzede Ardıç, iki yılın ardından yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu paylaşırken yeni evlerinin çok güzel olduğunu ve devletin verdiği sözden daha fazlasını yaptığını belirterek 6 Şubat'ta yaşadığı deprem faciasını Bayraktar'a anlattı. Farma Ardıç; "O geceyi anlatmaya kelimeler yetmez. İlk dışarı çıktığınızda insanların halleri, feryatları, karşılaştığımız manzara bizim ruhumuzda gerçek anlamda yara bıraktı. İyileşeceğini de çok düşünmüyorum ama evimize geldiğimiz zaman hafifliyor." dedi.
"DEVLETİMİZ BİZE BABA OLDU"
15 gündür yeni konutunda kalan Ardıç; "Hiçbir şeyimiz eksik bırakılmadı. O günden sonra devletimiz bize baba oldu. 15 günden beri sıcak su olsun, doğalgaz olsun, ısınması olsun her şeyiyle dört dörtlük evimiz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.
"EVLERİ KISA SÜREDE TESLİM EDECEKLERİNİ TAHMİN EDEMEZDİM"
İlk deprem olduğu zaman bize "Ev vermezler", "Yapmazlar" diyorlardı. Ama devletimiz ne söylediyse fazlasıyla yaptı. Bu kadar kısa bir sürede evlerin teslim edilmesini tahmin bile edemezdim. Şuan yuvamdayım" dedi.
"ÖNCEKİ EVİMDEN BİLE ÇOK KONFORLU"
Konteynere göre evin çok büyük olduğunu ifade eden Ardıç, "Koridoru yürüyorum yürüyorum bitmiyor. Kocaman ev yapmışlar bize. Ailecek mutluyuz, huzurluyuz, çocuklarımın odaları var bizim bir eksiğimiz yok. Önceki evimden bile çok daha güzel ve konforlu, dört dörtlük bir ev. Çocuklarım konteynerde hep yerde yattı şu an odaları, yatakları, çalışma masaları var.
Fatma Ardıç küçük kızının dışarıdan geldiğinde "Benim güzel evim diyerek içeri giriyor. Çocuklarım çok mutlu, bu ev bize çok büyük geliyor. Konteynerden sonra eve alışmaya çalışıyoruz. 2 yıl sonra bir evde yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.
"KADEM SAYESİNDE PARAMI KAZANIYORUM"
Depremin ardından KADEM'in açtığı kursa katılan Ardıç, evinde KADEM'e ait bir köşe yaptığını belirterek "Burası benim kutsal köşem. Buraya her baktığımda yaşadığım zorlukları ilmek ilmek işlediğim aklıma geliyor. Çok güzel eserler yaptım ve bu sayede onları satıp paramı kazanıyorum" dedi.
Ardıç sözlerinin devamında Vakfı aile gibi gördüğünü ve içindeki yeteneği keşfetmesine katkı sağlayan KADEM'e teşekkür ederek, özellikle kadınlara faydalı olmak istediğini aktardı.