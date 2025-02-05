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"ÖNCEKİ EVİMDEN BİLE ÇOK KONFORLU"

Konteynere göre evin çok büyük olduğunu ifade eden Ardıç, "Koridoru yürüyorum yürüyorum bitmiyor. Kocaman ev yapmışlar bize. Ailecek mutluyuz, huzurluyuz, çocuklarımın odaları var bizim bir eksiğimiz yok. Önceki evimden bile çok daha güzel ve konforlu, dört dörtlük bir ev. Çocuklarım konteynerde hep yerde yattı şu an odaları, yatakları, çalışma masaları var.

Fatma Ardıç küçük kızının dışarıdan geldiğinde "Benim güzel evim diyerek içeri giriyor. Çocuklarım çok mutlu, bu ev bize çok büyük geliyor. Konteynerden sonra eve alışmaya çalışıyoruz. 2 yıl sonra bir evde yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

"KADEM SAYESİNDE PARAMI KAZANIYORUM"

Depremin ardından KADEM'in açtığı kursa katılan Ardıç, evinde KADEM'e ait bir köşe yaptığını belirterek "Burası benim kutsal köşem. Buraya her baktığımda yaşadığım zorlukları ilmek ilmek işlediğim aklıma geliyor. Çok güzel eserler yaptım ve bu sayede onları satıp paramı kazanıyorum" dedi.

Ardıç sözlerinin devamında Vakfı aile gibi gördüğünü ve içindeki yeteneği keşfetmesine katkı sağlayan KADEM'e teşekkür ederek, özellikle kadınlara faydalı olmak istediğini aktardı.