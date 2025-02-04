Devlet milletinin yanında: 6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Yeniden inşa havadan görüntülendi

Malatya'nın merkezinden görüntüler | Fotoğraf: AA

Kent merkezinde çekilen görüntülerde, depremlerde yıkılan ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen Yeni Cami ve kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı'nın şimdiki hali yer alıyor.

Kent merkezinde Emeksiz ve İnönü caddelerinin çevresindeki binaların depremden sonra enkaza dönüşmesi, sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılmış hali ve son durumu da görüntülendi.