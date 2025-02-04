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Devlet milletinin yanında: 6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Yeniden inşa havadan görüntülendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 13:38 Güncelleme: 04.02.2025 13:40
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Devlet milletinin yanında: 6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Yeniden inşa havadan görüntülendi

Türkiye'nin 11 ilinde 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşanırken devlet yıkımın ilk gününden bu yana vatandaşa yardım elini uzattı. 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya kent merkezlerinde afetin hemen ardından kaydedilen görüntüler ile 2024 ve 2025'te çekilen kareler, iki senede yaşanan değişimi gösterdi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 2. YILI! HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay, Adıyaman ve Malatya'da çekim yapıldı. Depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Hatay'daki Akevler ve Emek mahalleleri | Fotoğraf: AAHatay'daki Akevler ve Emek mahalleleri | Fotoğraf: AA

DEPREM KONUTLARI YÜKSELİYOR

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki durumları ve depreme dayanıklı binaların inşasına ilişkin güncel çalışmalar yer aldı.

Kahramanmaraş Elbistan | Fotoğraf: AAKahramanmaraş Elbistan | Fotoğraf: AA

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş kent merkezinde en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında iki yıllık değişim görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi | Fotoğraf: AAKahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi | Fotoğraf: AA

Afette yıkılan veya ağır hasar alan binaların bulunduğu bölgede, depremin ikinci yılında enkazın kaldırıldığı, bazı alanlarda binaların yükseldiği görülüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi | Fotoğraf: AAHatay'ın Antakya ilçesi | Fotoğraf: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Asi Nehri kenarındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölge ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi | Fotoğraf: AAAntakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi | Fotoğraf: AA

Adıyaman'da depremin hemen ardından Atatürk Bulvarı'nda ve Saat Kulesi'nde çekilen görüntüler ile aradan geçen iki yılda bölgede yükselen binalar ve çalışma yapılan alanların kayıtları yer alıyor.

Malatya'nın merkezinden görüntüler | Fotoğraf: AAMalatya'nın merkezinden görüntüler | Fotoğraf: AA

DEPREM SONRASI VE GÜNÜMÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Malatya'da da depremin hemen ardından görüntülenen bazı noktalar, afetin ikinci yılında aynı açıdan yeniden çekildi.

Malatya'nın merkezinden görüntüler | Fotoğraf: AAMalatya'nın merkezinden görüntüler | Fotoğraf: AA

Kent merkezinde çekilen görüntülerde, depremlerde yıkılan ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen Yeni Cami ve kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı'nın şimdiki hali yer alıyor.

Kent merkezinde Emeksiz ve İnönü caddelerinin çevresindeki binaların depremden sonra enkaza dönüşmesi, sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılmış hali ve son durumu da görüntülendi.

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Devlet milletinin yanında: 6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Yeniden inşa havadan görüntülendi Devlet milletinin yanında: 6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Yeniden inşa havadan görüntülendi Devlet milletinin yanında: 6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Yeniden inşa havadan görüntülendi
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