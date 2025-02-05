Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti! Deprem şehitleri rahmetle anılacak

44 kurum ve kuruluşa plaket verilecek

44 KURUM VE KURULUŞA ÖZEL PLAKET



Törende asrın birlikteliğine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunulacak. Plakette Anadolu Karanfili sembolü ile "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır" ifadeleri yer alacak.

AFAD, TOKİ, Emlak Konut, BAYKAR Teknoloji ve Mühendislik, Türk Hava Yolları, BORSA İstanbul, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 44 kurum ve kuruluş plaketle onurlandırılacak. Yine deprem sürecinde ülkemize katkı sağlayan Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Cezayir, Somali ve Malezya'nın büyükelçilerine de plaket sunulacak.