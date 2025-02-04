İŞKUR Gençlik Programı başlıyor! Başkan Erdoğan’dan öğrencilere müjde: 15 bin 162 TL destek vereceğiz

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibariyle devreye alındığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Millet olarak çalışmak, hep birlik mücadele etmek zorundayız. Hiç şüphe yok ki bilgi ve tecrübenin yanında iş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. İnanç ve medeniyet değerlerimiz itibarıyla biz hamd olsun bu konuda çok hassas, titiz bir milletiz. Çalışana ücretini teri kurumadan verin emri bu konudaki en önemli rehberimiz ve referans kaynağımızdır.

Milletimizin oyu ve güveni il göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini, üretim, yatırım istihdam ve ihracat olmak üzere 4 temel sütun üzerinde yükseltmeye gayret ettik. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendini güvende hissettiği müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ TEK TEK ORTADAN KALDIRDIK'

Milletimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer y andan adil ve rekabetçi düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek yeni baştan inşa ettik.

'833 BİN 366 KADINI ÇALIŞMA HAYATINA KAZANDIRDIK'

9 Şubat 2024'te hayata geçirdiğimiz iş pozitif programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık. İş gücü uyum programından yüzde 90'a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Alanına hakim, donanımlı insan kaynağını geliştirme hedefi ile geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programımızdan 1212 kişi istifade etti. 2024 yılında iş başı eğitim programımızla 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık.

2023 Kasımına göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. İşsizlik oranımız 04'lük düşüşle yüzde 8.6 seviyesine geriledi.

ÖĞRENCİLERE 15 BİN 162 TL DESTEK

Son 1 yılda kadın iş gücümüzü 429 bin kadın istihdamımızı 397 bin artırdık. Bu noktada kadın iş gücüne katılma oranımızı 1.1 puan, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını özellikle çizmek isterim.

Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Katılacakları Ar-Ge faaliyetleri akademik ve bilimsel projeler gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. Haftalık azami 3 güne kadar kısmi katılım modeliyle uygulanacaktır. Hane gelirleri asgari ücreti 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 TL'lik ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini biz karşılayacağız.

TİCARET SAVAŞLARI HAKKINDA

ABD ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları takip ediyoruz. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş gücü piyasalarımız başta olmak üzere ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedeflerimiz bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz.

'ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANIMIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

2025, 2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı iş gücü piyasalarını ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımız sosyal taraflar, meslek kuruluşları çalışma hayatının tüm paydaşları strateji belgesine önemli katkılar yaptı. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planlarımız ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Ulusal İstihdam Stratejisinde 4 temel politika çerçevesinde belirlenen yeni hedefler .90 eylem maddesi bulunuyor. Strateji belgemizin ilk politika alanı iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği artırılacaktır.

'İŞ YAŞAM DENGESİ POLİTİKALARI YENİDEN BELİRLENECEK'

24 eylem maddesi ile kadınların, engellilerin, yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları artırılacaktır. Çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak uluslararası iş göçü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak. Kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek.