FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek’e soruşturma! İntihar eden doktor hakkındaki açıklamaları sonrası harekete geçildi

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği olayla ilgili FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Cemil Çiçek'in açıklamaları sonrası harekete geçildi.

"HALKI YANILTICI BİLGİLERİ ALENEN YAYMA"

FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Cemil Çiçek hakkında, Yenidoğan çetesi davası sanıklarından İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.