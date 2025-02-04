Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi: İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor | Şartlar neler? Kaç lira ödenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı ve İŞKUR Gençlik Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere istihdam müjdesi veren Başkan Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı’nı bugün itibariyle devreye alıyoruz. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödemeyle programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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