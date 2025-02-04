29 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-37" operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Kıskaç-37' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin haberleşme programı Bylock kullandıkları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla iletişime geçtikleri ve örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirtildi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 29 ilde düzenlenen Kıskaç-37 operasyonlarında örgütün kripto haberleşme ağı Bylock kullanmak suçundan 93 şüphelinin arandığı belirtildi.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde FETÖ soruşturmasında adı geçen şüphelilere yönelik Kıskaç-37 operasyonları düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince düzenlenen Kıskaç-37 operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunarak arandıkları belirtilen 93 şüpheli, operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda;
"29 ilde FETÖ'ye yönelik 1 haftadır süren "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler FETÖ terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu." ifadelerini kullandı.
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