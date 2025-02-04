29 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-37" operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-37 operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu. (X hesabı ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda;

"29 ilde FETÖ'ye yönelik 1 haftadır süren "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler FETÖ terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu." ifadelerini kullandı.