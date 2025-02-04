Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Bakan Göktaş duyurdu: 2 farklı kademe olacak

Bakan Göktaş çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bir düzenleme hazırlığı yapıldığını duyurdu (AA)

DÜNYADAKİ ÇALIŞMALARI İNCELİYORUZ

Bakan Göktaş, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 KADEMELİ DÜZENLEME

Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.