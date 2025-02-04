Ankara'yı ziyaret eden Şara dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuşmuştu: Erdoğan'ı tarih yazacak
Suriye’de 61 yıl süren Baas rejimi ve 13 yıllık Esad yönetiminin sona ermesiyle ülke yeniden inşa sürecine girdi. Bu dönemde Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Başkan Erdoğan ile görüşecek. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden birinin PKK’ya karşı yürütülecek mücadelenin olması bekleniyor. Bu tarihi süreçte A Haber, 23 Ocak 2025 tarihinde dikkat çeken bir gazetecilik başarısına imza atarak Ahmed Şara ile özel bir röportaj yapmıştı. Şara verdiği röportajda bölgede PKK/YPG'ye müsaade edilmeyeceğini vurgularken 'Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullanmış ve Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını yinelemişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul edecek. Kritik görüşmede PKK'nın sonunun getirilmesine ilişkin önemli adımların görüşülmesi bekleniyor.
ZİYARETTE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretine ilişkin, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirten Altun, şunları kaydetti:
"Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."
A HABER'DEN TARİHİ RÖPORTAJ
61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıllık kanlı Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye küllerinden yeniden doğdu. Sınır komşumuzda yaşanan dramı ve sonrasında gelen zaferi tüm açıklığıyla ekrana taşıyan A Haber büyük bir gazetecilik başarısına daha imza atmıştı.
DÜNYA TELEVİZYONLARINDAN BİR İLK
Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmet El Şara dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuşmuştu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a çok önemli ve çarpıcı açıklamalar yapan Ahmet El Şara "Suriye'de yeni dönem nasıl şekillenecek? DEAŞ'a karşı nasıl bir plan yapılıyor? Suriye'de tek bir ordu kurulabilir mi?" gibi önemli sorulara yanıt vermişti.
İşte o röportajın detayları:
Orhan Sali: Mazlum Kobani geçtiğimiz günlerde bir televizyona çıktı ve dedi ki "Silah bırakmayacağız." Bu süreç içerisinde de bir şekilde de oradaki varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Bu durumda Suriye ikiye bölünmüş olmayacak mı?
"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız.
"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"
DEAŞ tüm çözüm önerilerini reddediyor. PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz.
"ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK"
Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden. Tarih belli değil ama Türkiye'ye gideceğiz.
Rüya Akkuş: İsrail'in toprak bütünlüğünü arttırmak için ilerleyişi söz konusu. Bu tehlikeyi önlemek adına nasıl bir önlem alınacak? Öte yandan ABD'de yeni bir yönetim görevin başına geldi. Böylesi bir durumda batı ülkelerinin Suriye'ye yaptırımları söz konusu. Bu yaptırımların kalkması için bir görüşme yapıldı mı? Değişen yönetime ve ülkedeki Rus varlıklara dair yorumunuz ne olacak?
İSRAİL'İN İŞGAL İÇİN BAHANESİ YOK
İsrail'in ilerlemesi kabul görülemez çünkü daha önce Hizbullah ve İran'ı varlığını bahane ediyorlardı artık böyle bir bahanede kalmadı. Suriye topraklarını işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Biz bir savaştan çıktık ve ülkemizin imarı için çalışıyoruz. Diğer ülkelerle savaşmak söz konusu olamaz. BM'nin bu işgale karşı baskı yapmasını istiyoruz. Tahminimizce yeni seçilen ABD başkanı bunları göz önünde bulunduracak ve yaptırımları kaldırıp Suriye halkının yanında olacak.
Orhan Sali: Birkaç gündür Şam'dayız Sednaya ve Tadamon gibi yerlere gittik. Büyük bir soykırım var toplu mezarlar bulunmakta. Uluslararası yargı mahkemesinin savcıları ile bu konular hakkında görüştünüz. Uluslararası soruşturma başlatılmasını istiyorsunuz. Peki, Esad'ın yargılanması için bir süreç başlatılacak mı?
"ADALETLİ BİR DEVLET İSTİYORUZ!"
Biz adaletli bir devlet istiyoruz. Uluslararası adalet komisyonuna müracaat edeceğiz ve gerekli önlemleri de alacağız. Sednaya gibi yerlerde yaşananlar halk arasında ki bağı da bozmuş durumda. Kayıplarımız için yeni bir grup oluşturduk ve nereye gittiklerini öğreneceğiz. Aynı zamanda kanun dışı yapılan bütün işkenceleri kontrol edeceğiz.
Rüya Akkuş: Suriye'nin tek bir ordusu olması mümkün mü? Rıza göstermeyen gruplara yönelik tavrınız ne olacak? Bununla birlikte kalıcı bir siyasi sistem için öngörülen sistem nedir? Seçimler ne zaman olacak?
MİMARİ VE KANUNİ YENİLEME OLACAK
Suriye kendini yeniden imar etmek için çabalıyor ve kendini kanunu bir şekilde de imar etmek istiyor. İnsanlar arasındaki diyalogu geliştirmek lazım. 4-5 yıllık bir süreç içerisinde yeni bir anayasa oluşturacağız ve seçimlere gideceğiz. Geçici süreç içerisinde hem bir arada olmayı hem de bazı yasaları geliştirmek istiyoruz.
Orhan Sali: Bütün dünya sizi merak ediyor. Ahmet El Şara kimdir?
Bunu anlatmak çok zamanımızı alır. Gençken Irak'ta savaştım ve Suriye'ye geri döndüm Esad'a karşı bir devrim yapılması gerektiğini ön gördüm. Bu halkın ölmesine göz yummak istemedim.
SURİYELİLERE "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI
Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz. Onları tekrar karşılamaya ve Suriye'yi yeniden imar etmeye hazırız.
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