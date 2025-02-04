Ankara’yı ziyaret eden Şara dünya televizyonlarında ilk kez A Haber’e konuşmuştu: Erdoğan’ı tarih yazacak

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız.

"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"

DEAŞ tüm çözüm önerilerini reddediyor. PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz.

"ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK"

Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden. Tarih belli değil ama Türkiye'ye gideceğiz.

Rüya Akkuş: İsrail'in toprak bütünlüğünü arttırmak için ilerleyişi söz konusu. Bu tehlikeyi önlemek adına nasıl bir önlem alınacak? Öte yandan ABD'de yeni bir yönetim görevin başına geldi. Böylesi bir durumda batı ülkelerinin Suriye'ye yaptırımları söz konusu. Bu yaptırımların kalkması için bir görüşme yapıldı mı? Değişen yönetime ve ülkedeki Rus varlıklara dair yorumunuz ne olacak?

İSRAİL'İN İŞGAL İÇİN BAHANESİ YOK

İsrail'in ilerlemesi kabul görülemez çünkü daha önce Hizbullah ve İran'ı varlığını bahane ediyorlardı artık böyle bir bahanede kalmadı. Suriye topraklarını işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Biz bir savaştan çıktık ve ülkemizin imarı için çalışıyoruz. Diğer ülkelerle savaşmak söz konusu olamaz. BM'nin bu işgale karşı baskı yapmasını istiyoruz. Tahminimizce yeni seçilen ABD başkanı bunları göz önünde bulunduracak ve yaptırımları kaldırıp Suriye halkının yanında olacak.

Orhan Sali: Birkaç gündür Şam'dayız Sednaya ve Tadamon gibi yerlere gittik. Büyük bir soykırım var toplu mezarlar bulunmakta. Uluslararası yargı mahkemesinin savcıları ile bu konular hakkında görüştünüz. Uluslararası soruşturma başlatılmasını istiyorsunuz. Peki, Esad'ın yargılanması için bir süreç başlatılacak mı?

"ADALETLİ BİR DEVLET İSTİYORUZ!"

Biz adaletli bir devlet istiyoruz. Uluslararası adalet komisyonuna müracaat edeceğiz ve gerekli önlemleri de alacağız. Sednaya gibi yerlerde yaşananlar halk arasında ki bağı da bozmuş durumda. Kayıplarımız için yeni bir grup oluşturduk ve nereye gittiklerini öğreneceğiz. Aynı zamanda kanun dışı yapılan bütün işkenceleri kontrol edeceğiz.