Ankara’da diplomasi trafiği! Önce Şara ardından Steinmeier
Bölgesinde ve dünyada yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye, bu hafta önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. Özgür Suriye’nin Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara bugün Ankara’ya gelecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yarın (5 Şubat Çarşamba) Türkiye'de olacak.
Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamın ardından sağlanan ateşkes ve önümüzdeki dönemin yol haritası, Gazze'ye insani yardımlar konularının gündeme gelmesi bekleniyor.
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacak. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİDEN İMAR
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, önceki gün ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Şara ardından bugün Türkiye'ye gelerek önemli temaslarda bulunacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir askeri heyet, Suriye'nin yeni yönetimiyle askeri işbirliği ve güvenlik konularını görüşmek üzere geçtiğimiz hafta bir ziyaret yapmıştı.
STEINMEIER ANKARA'YA GELİYOR
Sabah'ın haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Steinmeier ile Ankara'da görüşecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor. Bu konuların yanında, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları alım sürecinin de görüşülen başlıklardan olması öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşamanın masada olacağı değerlendiriliyor.
MISIR ÜZERİNDEN İNSANİ YARDIMLAR
Dışişleri Bakanı Fidan'da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde; Gazze'nin yeniden imarı, Filistinlilerce yönetilmesi ve iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara desteği vurgulayacak. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında Mısır ile yakın iş birliği ve dayanışmanın güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade edecek.
SURİYE YÖNETİMİYLE ANGAJMAN
Fidan'ın Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir yapıya kavuşması ve bu kapsamda yeni yönetimle angajman sağlanmasının önemli olduğunu dile getirmesi öngörülüyor. Bakan Fidan, Suriye'nin terörden arındırılması ve terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelede müşterek çabalara değinecek. Görüşmelerde Fidan'ın bölgesel istikrar ve refahın sağlanmasında Mısır ile atılabilecek ortak adımları aktaracağı değerlendiriliyor.
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