Ankara’da diplomasi trafiği! Önce Şara ardından Steinmeier

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

STEINMEIER ANKARA'YA GELİYOR

Sabah'ın haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Steinmeier ile Ankara'da görüşecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar ve Gazze ile Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor. Bu konuların yanında, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları alım sürecinin de görüşülen başlıklardan olması öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşamanın masada olacağı değerlendiriliyor.