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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 16:51
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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan kabule ilişkin açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti

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Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati’yi kabul etti
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