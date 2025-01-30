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Eurofighter alımında geri sayım! MSB'den açıklama: Teklif hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 11:59 Güncelleme: 30.01.2025 14:18
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Eurofighter alımında geri sayım! MSB’den açıklama: Teklif hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında önemli detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin Eurofighter uçağı alımında bir sürecin başladığı kaydedilirken 'Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz.' denildi. Açıklamada ayrıca F-16 sürecinin de olumlu bir şekilde sürdüğü vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili alınacak karar hakkında soruya yanıt verdi.

SURİYE İLE ASKERİ ANLAMDA İLK TEMAS

TEĞMENLERLE İLGİLİ KARAR BUGÜN

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Korsan yemin eden teğmenlere ilişkin kararın bugün açıklanması bekleniyor (AA)Korsan yemin eden teğmenlere ilişkin kararın bugün açıklanması bekleniyor (AA)

SURİYE'YE GİDEN HEYET

Bakanlık kaynakları, Suriye'ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargâhımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir.

Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."

F-16 (AA)F-16 (AA)

F-16 VE EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimiz ile bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir."

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