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MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 12:17 Güncelleme: 28.01.2025 12:26
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MSB duyurdu: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı | Fotoğraf: X ekran görüntüsüMilli Savunma Bakanlığı | Fotoğraf: X ekran görüntüsü

TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI!

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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MSB duyurdu: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

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