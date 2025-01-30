Ekonomide 2025’in yol haritası! Bakan Şimşek: Vatandaşımızın alım gücü artacak

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"2025'TE MALİYE POLİTİKASI DAHA SIKI OLACAK 2025'TE KKM'DEN ÇIKIŞI TAMAMLAYACAĞIZ"

2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olacağını vurgulayan Şimşek, "2025 yılı, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Yeni ihdas edilen asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek çalışmalar, etkin tahsilat ve denetim performansıyla bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

Şimşek, bu kapsamda bütçe açığının milli gelire oranının 2025'te yüzde 3,1'e ve sonraki yıllarda yüzde 3'ün altına gerilemesini beklediklerini ifade ederek, böylece kamu maliyesiyle de enflasyonla mücadeleye çok güçlü bir destek sağlayacaklarını belirtti.