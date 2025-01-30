Türkiye-Mısır arasında birçok alanda iş birliği: Ticarette hedef 15 milyar dolar!

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"TÜRK YATIRIMLARI 3,5 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ULAŞTI"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, AA muhabirine, Türk şirketlerinin özellikle son yıllarda Mısır'a ilgisinin yoğunlaştığını söyledi.

Mısır'daki Türk yatırımlarına dikkati çeken Denizer, "Türk yatırımları 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu yıl ve gelecek yıl da minimum 500 milyon dolarlık yeni yatırım planlanıyor." dedi.

Söz konusu yatırımların genellikle ülkedeki şirketlerin kapasitelerini artırmasından kaynaklandığına vurgu yapan Denizer, yatırımların tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Denizer, ülkede beyaz eşya, turizm, perakende ve plastik sektörlerinde de yatırımlar olduğu bilgisini vererek, Mısır'da bu yolla yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

İş konseyi olarak Mısır'da bakanları ziyaret ettiklerini aktaran Denizer, "Bu ziyaretlerde iki ülke arasında hem forum hem yuvarlak masa toplantıları planlıyoruz. Tarihler net değil ama bu yıl en az 5-6 ziyaret öngörülüyor." diye konuştu.

Denizer, Türk mallarının Mısır'da marka imajı ve kalite algısının yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mısır, Türkiye'ye pozitif ayrımcılık yapsa bugün dış ticarette 15 milyar dolarlara ulaşmak çok kolay. İhracatın iki tarafta da sanayi mallarında olması önemli. İki ülke buna değer veriyor. 15 milyar dolar, biraz daha uzun dönemde 20 milyar dolar bile hedefler arasında olabilir. Türkiye için de Mısır ticareti oldukça önemli."