Türk sürücüler trafikte nezakette zirveye yakın!

Turistler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki sürücüler, trafik kurallarına uyumları ve nazik tavırlarıyla öne çıktı. 4 bin 930 turistin katıldığı çalışmada sürücü nezaketi 1 ile 10 arasında puanlandırıldı ve Türkiye, 8.73 puan alarak dünyanın en kibar sürücülerine sahip üçüncü ülke oldu.

Araştırmada birinci sırayı 8.83 puanla Güney Kıbrıs alırken, 8.77 puanla Yeni Zelanda ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından Almanya, İspanya, Polonya ve Mauritius gibi ülkeler de yüksek puanlarla sıralamada öne çıktı.

Turistlerin değerlendirmelerine göre, Türkiye'deki sürücüler nazik olarak görülse de bazı yerel trafik alışkanlıklarının farklılık gösterebileceği ifade edildi. Araştırma sonucunda en az nazik sürücülere sahip ülkeler ise 7.97 puanla Fas ve 7.84 puanla Fransa oldu.

Özellikle Yeni Zelanda'da trafik soldan akarken, otoyollarda geçiş yapılmadığı sürece sol şeritte kalmanın bir kural olduğu da vurgulandı. Türkiye'nin yüksek puan alması, ülkedeki sürücülerin turistler tarafından genel olarak olumlu bir şekilde değerlendirildiğini gösterdi.