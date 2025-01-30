Roblox ve Discord açılacak mı? 16 yaş altına sosyal medya yasağı gelecek mi? Bakan Uraloğlu açıkladı

(Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE HAVACILIKTA NE DURUMDA?

Dünyanın en yoğun hava koridorlarından biri ülkemizden geçiyor. Şu ana kadar bu anlamda Türkiye ya da dünya kamuoyunda tartışılacak bir problemimiz olmadı. Ama buraları mutlaka denetlememiz ve mutlaka da gerekli eğitimleri yaptırmamız gerekir ki bunu yaptırıyoruz.

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA ENGELİ GELİR Mİ?

En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

(Fotoğraf: AA)

'ROBLOX VE DISCORD AÇILABİLİR'

Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

GOOGLE ARAMALARDA ÖNE ÇIKMA

Rekabet kurulu süreci yürüttü. Biz sebebini istedik ve tatmin edici bir cevap gelmedi. Şu an bir ceza uygulaması ile süreç tamamlandı ama sürecin takipçisi olacağız.

DİJİTAL TELİF YASASI

RTÜK'ün yürüttüğü çalışmalar var. Siz bir gelir elde ediyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var bunlar mutlaka olmalı.

YAPAY ZEKA

Sosyal medya platformlarını bu konuda sürekli uyarıyoruz. Ama elimizde bir yaptırım ve ceza yok. Düzenleme sonrası bu işi mutlaka engellemek zorunda olacaklar. Biz kişisel verilerin talep edilmesine karşıyız. Yapay zeka giren profilin yaşını anlayacak ve sorumluluğunu bu sosyal medya platformlarına verecek. Sosyal medya platformu bu yapay zekayı da dolandırıcılığı da anlayacak. Bu sorumluluk sosyal medya platformlarında olacak.

ŞAM VE HALEP HAVAALANLARINI İNCELEDİK

Suriye'de gerekli tespitler yapıldı. İhtiyaç olan malzemeler gönderilecek. Önceliğimiz elbette hava yolu.