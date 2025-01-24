Başkan Recep Tayyip Erdoğan 201. konut anahtar teslimi, kura çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

ŞEHİRLER YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Malatyamızda devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. Yeni konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kasım ayında teslim etmiştik. 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Depremde evleri yıkılan vatandaşların evlerini teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

MALATYA'DA 68 BİN 726 KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplamda 155 bin 154 konutu hak sahibi depremzedelere teslim ettik. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların inşasına başladık. 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 726 konutu teslim edeceğiz.

İŞ YERİNİ AÇMAYAN TEK BİR DEPREMZEDE KALMAYACAK



Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

Devlet depremin yaralarını sarıyor