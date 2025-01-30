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Bolu'daki yangın faciası için komisyon kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 00:20 Güncelleme: 30.01.2025 00:40
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Bolu’daki yangın faciası için komisyon kuruldu

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, Komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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Bolu’daki yangın faciası için komisyon kuruldu Bolu’daki yangın faciası için komisyon kuruldu Bolu’daki yangın faciası için komisyon kuruldu
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