Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında korkunç ihmal! Hata kimin?

Büyük kayıplara yol açan yangında hayatını kaybedenlerin acısı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. (DHA)

78 CAN KAYBI...

Yangın, otelin restoran katında gece saat 03.21'de başladı. Otelin arka girişine göre 4. katta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını 11 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alabildi. Ancak geriye kalan görüntüler, bir ihmalin nasıl felakete dönüştüğünü gösteriyordu: 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

JANDARMA KRİMİNAL BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yangının çıkış noktasını netleştirmek için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı'nı devreye soktu. Sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında mutfakta çalışanlardan hangisinin yangını başlattığı, güvenlik kameraları ve teşhise yarar fotoğraflar incelenerek tespit edilmeye çalışılacak. Ayrıca, şüphelilerin ek ifadeleri alınarak olayın aydınlatılmasına yönelik yeni adımlar atılacak.