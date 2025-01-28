Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında korkunç ihmal! Hata kimin?
Geçtiğimiz salı günü Bolu Kartalkaya'da meydana gelen trajik bir olay Türkiye'yi derinden üzdü. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre alevlerin uzun süre temizlenmeyen yağ dolu davlumbazdan bacaya sıçrayarak hızla yayıldığı tespit edildi. Jandarma Kriminal Başkanlığı, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek ve mutfakta çalışan personelden olayla bağlantılı olanları tespit etmek için detaylı incelemeler başlattı.
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardındaki ihmal zinciri kan dondurdu.
BİLİNÇSİZ MÜDAHALE YANGINI BÜYÜTTÜ
Sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgarasında biriken yağın tutuşmasıyla başladığı öne sürülen yangının, mutfak çalışanlarının bilinçsiz müdahalesi nedeniyle büyüdüğü iddia edildi.
Alev alan yağa su dökerek yangını söndürmeye çalışan aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz, kısa sürede yangının tüm binayı etkisi altına almasına neden oldu.
YAĞ DOLU BACAYLA ALEVLERİN YOLU AÇILDI
Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ihmaller zincirini gözler önüne serdi. İddialara göre, alevler uzun süre temizlenmeyen yağ dolu davlumbazdan bacaya sıçrayarak hızla yayıldı.
Alevler otelin çatısına ulaştıktan sonra, kısa sürede tüm binayı sardı. En trajik detaylardan biri ise yangın sırasında oteldeki misafirlere durumun bildirilmemesi oldu. Müşterilerin çoğu alevler oteli tamamen sardığında tehlikenin farkına vardı.
78 CAN KAYBI...
Yangın, otelin restoran katında gece saat 03.21'de başladı. Otelin arka girişine göre 4. katta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını 11 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alabildi. Ancak geriye kalan görüntüler, bir ihmalin nasıl felakete dönüştüğünü gösteriyordu: 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.
JANDARMA KRİMİNAL BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Yangının çıkış noktasını netleştirmek için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı'nı devreye soktu. Sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında mutfakta çalışanlardan hangisinin yangını başlattığı, güvenlik kameraları ve teşhise yarar fotoğraflar incelenerek tespit edilmeye çalışılacak. Ayrıca, şüphelilerin ek ifadeleri alınarak olayın aydınlatılmasına yönelik yeni adımlar atılacak.
TUTUKLAMALAR GELDİ
Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.