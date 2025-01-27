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Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu'daki otel yangını işte böyle çıkmış

Bolu'da 21 Ocak 2025 Salı gecesi alevlere teslim olan ve 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangını ile ilgili soruşturma sürerken, alevlerin nasıl çıktığı ile ilgili de yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre kahvaltı hazırlığı sırasında pleyt ızgarada bulunan kızgın yağ bir anda alev aldı. Alev mutfak çalışanlarının yanlış müdahalesi sonucu su dökülmesiyle daha da parlayarak yayıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:26
Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu’daki otel yangını işte böyle çıkmış

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili savcılık soruşturması sürerken, yangının nasıl başladığı sorusu da netleşmeye başladı.

Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu’daki otel yangını işte böyle çıkmış

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.

MUTFAKTA KORKUNÇ HATA
Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu’daki otel yangını işte böyle çıkmış

ALEVLER OTELİ SARDI
Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı. Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.

Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu’daki otel yangını işte böyle çıkmış

Sabah'ın haberine göre mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi. Alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine yanan cihazı suyla söndürmeye çalıştı. Ancak kızgın yağın suyla teması sonrasında alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.

Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu’daki otel yangını işte böyle çıkmış

Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi. Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının, korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi.

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