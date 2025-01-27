Kızgın yağ ile gelen facia! Bolu'daki otel yangını işte böyle çıkmış

Bolu'da 21 Ocak 2025 Salı gecesi alevlere teslim olan ve 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangını ile ilgili soruşturma sürerken, alevlerin nasıl çıktığı ile ilgili de yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre kahvaltı hazırlığı sırasında pleyt ızgarada bulunan kızgın yağ bir anda alev aldı. Alev mutfak çalışanlarının yanlış müdahalesi sonucu su dökülmesiyle daha da parlayarak yayıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi