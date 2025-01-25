Şehit Astsubay Ufuk Akıncı’nın kanı yerde kalmadı! İşte teröristlerin vurulma anı

Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın naaşı, ikindi vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİDİMİZİN İNTİKAMI İŞTE BÖYLE ALINDI

Astsubay Ufuk Akıncı'yı Irak'ın kuzeyinde şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.