A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar

Ekran görüntüsü / A Haber

Yolun sonu diğer otele açılıyor ve orada bir ışıklandırma sistemi görülüyor. Bu görüntüler sadece A Haber'de bunu da bildirmek istiyorum. İki otel arasında tünel olduğu söyleniyordu. Biz A Haber ekipleri olarak o tünele girdik. Burada bir araç var ve o araçla oteller arası geçiş yapıldığı tahmin ediliyor.