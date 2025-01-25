A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahipleri yangın sistemleri yerine otel ile restoran arasına tünel yaptı. Otel ile restoran arasında yapılan yeraltı tünelini A Haber görüntüledi.
Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel, ihmaller ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle eleştirilerin odağında. Yangın sistemleri yerine 2 oteli bağlayan tüneli yapmışlar.
RESTORAN GEÇİŞİ İÇİN YAPMIŞLAR
Yangın için gerekli önlemleri almayan otel sahipleri, diğer otel ile Kartal oteli yeraltından birbirine bağladı. Tünelin yoğun kar yağışı ve tipi gibi durumlarda restoranlara geçiş sağlamak için yapıldığı tahmin ediliyor.
78 CAN YİTİP GİTMİŞTİ
20 Ocak pazartesi sabahı saat 03.30 Sıralarında başlayan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
ARAÇ GEÇİŞİ DE YAPILIYOR
Tünele giren A Haber muhabiri Yusuf Gül şunları aktardı:
İki otel arasında bir tünel olduğu ifade ediliyordu. Biz A Haber olarak o tünelin içine girdik. Tünel işte bu şekilde uzayıp gidiyor. İki otel arasında bağlantı olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada aynı zamanda bir yol var ve bir araç geçişi için yapılmış.
YANGIN SİSTEMİ KURMAMIŞLAR
Araç geçişinin yan kısmında ise merdivenler uzayıp gidiyor. Tünel içerisinde herhangi yangın dedektörü ya da yağmurlama sistemi burada da yapılmamış. Elektrik kesintisinden dolayı ışıklandırma sistemi çalışmıyor.
Yolun sonu diğer otele açılıyor ve orada bir ışıklandırma sistemi görülüyor. Bu görüntüler sadece A Haber'de bunu da bildirmek istiyorum. İki otel arasında tünel olduğu söyleniyordu. Biz A Haber ekipleri olarak o tünele girdik. Burada bir araç var ve o araçla oteller arası geçiş yapıldığı tahmin ediliyor.