25 Ocak 2025, Cumartesi
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A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 08:57 Güncelleme: 25.01.2025 08:59
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A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahipleri yangın sistemleri yerine otel ile restoran arasına tünel yaptı. Otel ile restoran arasında yapılan yeraltı tünelini A Haber görüntüledi.

YANGIN SİSTEMLERİ YERİNE TÜNEL YAPMIŞLAR

Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel, ihmaller ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle eleştirilerin odağında. Yangın sistemleri yerine 2 oteli bağlayan tüneli yapmışlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

RESTORAN GEÇİŞİ İÇİN YAPMIŞLAR

Yangın için gerekli önlemleri almayan otel sahipleri, diğer otel ile Kartal oteli yeraltından birbirine bağladı. Tünelin yoğun kar yağışı ve tipi gibi durumlarda restoranlara geçiş sağlamak için yapıldığı tahmin ediliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

78 CAN YİTİP GİTMİŞTİ

20 Ocak pazartesi sabahı saat 03.30 Sıralarında başlayan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ARAÇ GEÇİŞİ DE YAPILIYOR

Tünele giren A Haber muhabiri Yusuf Gül şunları aktardı:

İki otel arasında bir tünel olduğu ifade ediliyordu. Biz A Haber olarak o tünelin içine girdik. Tünel işte bu şekilde uzayıp gidiyor. İki otel arasında bağlantı olduğunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada aynı zamanda bir yol var ve bir araç geçişi için yapılmış.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YANGIN SİSTEMİ KURMAMIŞLAR

Araç geçişinin yan kısmında ise merdivenler uzayıp gidiyor. Tünel içerisinde herhangi yangın dedektörü ya da yağmurlama sistemi burada da yapılmamış. Elektrik kesintisinden dolayı ışıklandırma sistemi çalışmıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Yolun sonu diğer otele açılıyor ve orada bir ışıklandırma sistemi görülüyor. Bu görüntüler sadece A Haber'de bunu da bildirmek istiyorum. İki otel arasında tünel olduğu söyleniyordu. Biz A Haber ekipleri olarak o tünele girdik. Burada bir araç var ve o araçla oteller arası geçiş yapıldığı tahmin ediliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

OTELİN ÇIKIŞINA DENK GELİYOR

Biz yolu takip ettiğimiz farklı bir otelin çıkış noktasına geldik. Otelin müşterilerinin kullandığı bir yere çıkıyor. Burada başka yerlere de geçişin olduğunu değerlendiriyorum. Burada kayak takımlarını da görmek mümkün.

A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar
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A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar A Haber görüntüledi! Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar
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