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Bolu'daki otel yangınında gözaltı sayısı artıyor: 14'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 14:53 Güncelleme: 24.01.2025 15:11
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Bolu’daki otel yangınında gözaltı sayısı artıyor: 14’e yükseldi

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası gözaltı sayısı yükseldi. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'a bulunan kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun'un da dahil olmak üzere 12 kişi gözaltına alınmıştı.

YANGIN FACİASINDA YENİ GÖZALTILAR VAR
Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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Bolu’daki otel yangınında gözaltı sayısı artıyor: 14’e yükseldi Bolu’daki otel yangınında gözaltı sayısı artıyor: 14’e yükseldi Bolu’daki otel yangınında gözaltı sayısı artıyor: 14’e yükseldi
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