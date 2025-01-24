Otel faciasında acı bilanço: Ölenlerin 36'sı çocuk
Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında acı bilanço ortaya çıktı. Türkiye'nin sarsıldığı olayda otelde can verenlerin 36'sının çocuk olduğu belirtildi.
Salı gününde itibaren Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki otel yangını faciasında acı bilanço ortaya çıktı. Sömestr tatilinin olması dolayısıyla otel kapasitesinin yüzde 80-90 seviyesine ulaştığı Grand Kartal Otel'deki yangında, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Gece saatlerinde çıkan yangında 238 kişinin konakladığı otelde hayatını kaybedenlerin isim listesinin açıklanmasıyla ölenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğu öğrenildi.
ÖLENLERİN 36'SI ÇOCUK
Tatil yaptıkları otelde yangına yakalanan tatilcileri yaşamını yitirdiği felaket yangınında ölenlerin 36'sının ilkokul ve ortaokul öğrencisinden oluştuğu ortaya çıktı. 30 ailenin etkilendiği yangında 18 yaşında ve altındaki en az 36 çocuk, faciada ölenler arasında yer aldı.
HAYATINI KAYBEDEN AİLE VE ÇOCUKLARIN LİSTESİ
Doğan Ailesi, faciada hayatını kaybetti.
Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner (Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu çocuk)
41 yaşındaki anne Duygu Doğan ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan, ilkokul çağındaki kızları Doğa ve Mavi ile yangında hayatını kaybetti.
Süleyman Dayı ve eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse (12) ile birlikte otelin 11. katında yangına yakalandı.
Çetiz Ailesi'nden de 5 kişi hayatını kaybetti.
Doktor baba Ahmet Çetiz ve Habibe Çetiz, 11 yaşındaki ikizleri Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki oğulları Esat da hayatını kaybetti.
Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22).
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