Otel faciasında acı bilanço: Ölenlerin 36’sı çocuk

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de hayatını kaybedenler arasında Gültekin ailesi de yer alıyor. (Arşiv)

HAYATINI KAYBEDEN AİLE VE ÇOCUKLARIN LİSTESİ

Doğan Ailesi, faciada hayatını kaybetti.

Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner (Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu çocuk)

41 yaşındaki anne Duygu Doğan ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan, ilkokul çağındaki kızları Doğa ve Mavi ile yangında hayatını kaybetti.

Süleyman Dayı ve eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse (12) ile birlikte otelin 11. katında yangına yakalandı.

Çetiz Ailesi'nden de 5 kişi hayatını kaybetti.

Doktor baba Ahmet Çetiz ve Habibe Çetiz, 11 yaşındaki ikizleri Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki oğulları Esat da hayatını kaybetti.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22).