Tekirdağ Şarköy'de ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şarköy İlçe Jandarma ve sivil ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tespit edilerek ikamet ettikleri adreslere arama yapıldı.

Şarköy Mürefte Mahallesi'nde F.B. ve M.B. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 2 bin 870 gram bonzai, 375 mililitre amfetamin (bonzai yapımında kullanılan sıvı madde), 35 gram amfetamin (bonzai yapımında kullanılan katı madde), tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet silah, 3 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, F.B., M.B. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmek üzere işlemleri başlatıldı.