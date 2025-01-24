Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tarihi eser olduğu tespit edilen silahlar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Şarköy'de ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şarköy İlçe Jandarma ve sivil ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tespit edilerek ikamet ettikleri adreslere arama yapıldı.
Şarköy Mürefte Mahallesi'nde F.B. ve M.B. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 2 bin 870 gram bonzai, 375 mililitre amfetamin (bonzai yapımında kullanılan sıvı madde), 35 gram amfetamin (bonzai yapımında kullanılan katı madde), tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet silah, 3 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda, F.B., M.B. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmek üzere işlemleri başlatıldı.