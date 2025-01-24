Başkan Erdoğan Malatya’da konuştu: Acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan ayrıca muhalefete de göz boyadıkları gerekçesiyle eleştiride bulundu (AA)

MUHALEFET GÖNDERME

Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz. Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk

EKONOMİDE NET MESAJ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebemizi kendi vicdanımızda yaptık. Çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık. Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi artırmaya da özel önem veriyoruz. Üretim olmadan, istihdamı ve ihracatı koruyup, geliştiremeyiz. İşsizliğin ağır yükünü kimse taşıyamaz. Bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında fahiş fiyat denetimlerini yapıyorlar. Resmi kurumların denetimlerini tamamlayacak olan en önemli unsur, vicdanlardaki denetimdir. Gözünü para bürüyen, hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz.