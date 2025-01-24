Başkan Erdoğan Malatya'da konuştu: Acıyı yaşatanlar hesap verecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bolu'daki yangına ilişkin acıyı yaşatanların hesap vereceğini söylerken 'Böyle üzücü verici olay karşısında siyaset yapmak yanlış' dedi. AK Parti teşkilatlarını da uyaran Başkan Erdoğan 'Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşım olamaz.' ifadelerini kullandı. Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan fırsatçılarla mücadele konusunda asla taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı:
"ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERECEK"
Kartalkaya'da yitirdiğimiz canların üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Gece saat 03.27'de başlayan yangın haber alınır alınmaz tüm imkanlar seferber edildi. İlk müdahaleler süratle yapıldı. Çalışmalara 550 personel katıldı. Facianın tüm yönleriyle araştırması için gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve müfettişlerimiz soruşturmayı derinleştirerek yürütüyor. AK Parti hazırlamış olduğu araştırma önergesini sundu. Hata, görevi ihmal, usulsüzlük sebebiyle bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek. 14 kişi gözaltına alındı.
Bundan sonra da gereken neyse yapılacak. Böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Birileriyle laf dalaşını girmek acılı ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi helal getirecek tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine pervasızca sağa sola saldırmalarını eshefle karşılıyoruz.
"LAF DEĞİL İŞ ÜRETTİK"
11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun, ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Hem deprem konutlarımız hem de çevre yolu Malatya'mıza hayırlı olsun. Emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti Malatya 8. il kongremizin demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Siz arkamızda olduğunuz sürece sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana milletin emanetini taşıyoruz. Laf değil nifak değil iş ürettik, hizmet, eser ürettik. Gönüller kazanmaya gayret ettik.
TEŞKİLATLARA "KİBİR" UYARISI
Milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşlarım olamazlar. Kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yanaştırmayacağız. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok. Şunu unutmayın, biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz derdi olan bir kadroyuz. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz.
MUHALEFET GÖNDERME
Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz. Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk
EKONOMİDE NET MESAJ
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebemizi kendi vicdanımızda yaptık. Çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık. Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. Enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi artırmaya da özel önem veriyoruz. Üretim olmadan, istihdamı ve ihracatı koruyup, geliştiremeyiz. İşsizliğin ağır yükünü kimse taşıyamaz. Bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında fahiş fiyat denetimlerini yapıyorlar. Resmi kurumların denetimlerini tamamlayacak olan en önemli unsur, vicdanlardaki denetimdir. Gözünü para bürüyen, hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz.
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