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Yangın faciasında otelden pişkin mesaj! O paylaşım tepkilere neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 21:07 Güncelleme: 23.01.2025 21:31
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Yangın faciasında otelden pişkin mesaj! O paylaşım tepkilere neden oldu

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 saatlik çalışma ile söndürülen yangının çıktığı otel küle dönerken Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği bir mesaj tepkiye neden oldu. Müşterilere gönderilen değerlendirme paylaşımında 'Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız' ifadeleri yer aldı. O paylaşım ise tepkilerin odağına yerleşti.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımında yer alan ifadeler "pes" dedirtti.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı tepkiye sebep oldu.

OTELDEN TEPKİ ÇEKEN MESAJ

"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri 'pes' dedirtti.

78 cana mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj | Fotoğraf-İHA78 cana mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj | Fotoğraf-İHA

"BU ŞAKA OLMALI"

Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yangın faciasında otelden pişkin mesaj! O paylaşım tepkilere neden oldu Yangın faciasında otelden pişkin mesaj! O paylaşım tepkilere neden oldu Yangın faciasında otelden pişkin mesaj! O paylaşım tepkilere neden oldu
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