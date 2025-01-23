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Kremlin ile "Suriye" temasları! Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 18:37
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Kremlin ile Suriye temasları! Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASADA SURİYE!

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

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Kremlin ile Suriye temasları! Bakan Fidan Lavrov ile görüştü Kremlin ile Suriye temasları! Bakan Fidan Lavrov ile görüştü Kremlin ile Suriye temasları! Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
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