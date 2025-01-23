Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi neleri kapsıyor? Başkan Erdoğan açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak. (AA)

1 YILLIK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Yeni Yargı Strateji Belgesi için 1 yılı aşkın süre çalışıldı. Ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendi, analizler yapıldı, 12 bin anket ve 56 bin görüş toplandı. Yargıda 5 yıllık yol haritasını içeren 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet ile hazırlandı.

YARGININ 5 YILLIK YOL HARİTASI

Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji belgesi 2025 ile 2029 yıllarını kapsıyor. Belgede, kurumsal yapı güçlendirilirken süreçler de yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması da amaçlarının içine yer alıyor.