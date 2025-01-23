Ateşkesin ardından Türkiye'den Gazze'ye yardım desteği!
Kanlı Siyonist rejimi ve Hamas arasında kabul edilen ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Türkiye'den Gazze'ye yardım TIR'ları ulaşmaya başladı. Gazze'de soykırımın izleri silinmeye çalışılırken ilk günden bu yana desteğini esirgemeyen Türkiye'nin, Filistin halkına yardımları artarak devam ediyor.
Kanlı Siyonist rejimi ve Hamas arasında kabul edilen ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Türkiye'den Gazze'ye yardım TIR'ları ulaşmaya başladı. Gazze'de soykırımın izleri silinmeye çalışılırken ilk günden bu yana desteğini esirgemeyen Türkiye'nin, Filistin halkına yardımları artarak devam ediyor.
Siyonist rejimi ve Hamas arasında kabul edilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze'ye yardım TIR'ları ulaşmaya başladı. 15 aydır insanlık dışı eziyetlere maruz kalan Filistin halkına Türkiye'den gıda, hijyen ve tıbbi malzeme temini sürüyor. Ateşkes anlaşmasının ilk gününden itibaren yardım malzemeleri taşıyan TIR'lar bölgeye ulaşmasıyla Gazzelilere adeta can simidi oldu.
GAZZE'YE 915 TIR ULAŞTI
Gazzelilerin yaşadığı soykırıma ilk günden beri sessiz kalmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta yaşanan zulme sert tepkisini sürdürürken eli kanlı İsrail'in bölgeden çekilmesi için yoğun çaba devam ediyor. Türkiye'den çıkan 33 TIR, Gazze'ye ulaşan ilk yardımlar arasında yerini alırken ateşkes anlaşması sonrasında yardım TIR'ları 915'e ulaştı. Hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkına ulaşan TIR'lar bölgede sıcak yemek dağıtımı yapılarak ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor.
120 BİN TON YARDIM TAAHHÜT EDİLDİ
Gazze'de Türkiye'den 2025 boyunca Gazze'ye tüm un ihtiyacını karşılanması sözü verilerek 120 bin ton un gönderme taahhüt edildi.
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