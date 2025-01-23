Ateşkesin ardından Türkiye’den Gazze’ye yardım desteği!

Kanlı Siyonist rejimi ve Hamas arasında kabul edilen ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Türkiye'den Gazze'ye yardım TIR'ları ulaşmaya başladı. Gazze'de soykırımın izleri silinmeye çalışılırken ilk günden bu yana desteğini esirgemeyen Türkiye'nin, Filistin halkına yardımları artarak devam ediyor.

Siyonist rejimi ve Hamas arasında kabul edilen ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze'ye yardım TIR'ları ulaşmaya başladı. 15 aydır insanlık dışı eziyetlere maruz kalan Filistin halkına Türkiye'den gıda, hijyen ve tıbbi malzeme temini sürüyor. Ateşkes anlaşmasının ilk gününden itibaren yardım malzemeleri taşıyan TIR'lar bölgeye ulaşmasıyla Gazzelilere adeta can simidi oldu.