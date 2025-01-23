Ticaret Bakanlığı usulsüzlüğe ceza yağdırdı! İşte 2024 yılı faturası...

Ticaret Bakanlığı: 2024 yılındaki denetimlerde 91,6 milyar lira idari ceza uygulandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı ve kolay ticaret anlayışıyla Ticaret Bakanlığı'nca sunulan kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasını teminen, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından rehberlik, teftiş ve denetim çalışmaları 2024 yılında da etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu çerçevede, gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2024 yılında sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, 1562 adet rapor düzenlenmiştir. Bu raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespiti ile 4,6 milyar TL tutarında vergi tahakkuku ve 82,1 milyar TL tutarında idari para cezasının uygulanması sağlanarak, toplam 86,7 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir" denildi.

"250 FİRMANIN GÜMRÜK İŞLEMİ DENETİME ALINDI"

Sonradan kontrol denetimleri ile gümrük işlemlerinin geçmişe dönük incelenmesi yapılarak, eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin sonradan kontrolünün gerçekleştirildiği aktarılarak, "Otomotiv, tüketici elektroniği, tekstil, gıda, makine, kozmetik ve oyuncak sektörleri olmak üzere, 17 farklı sektörde faaliyet gösteren 200 firmanın planlı sonradan kontrol denetimi ve muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50 firmanın plan dışı sonradan kontrol denetimi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplam 250 firmanın gümrük işlemleri denetime alınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimleri neticesinde, 399,5 milyon TL tutarında vergi tahakkuku, 1,1 milyar TL tutarında idari para cezası uygulanması sağlanarak toplam 1,5 milyar TL tutarında kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNDE 112,8 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI"

2024 yılında fahiş fiyat denetimlerine de devam edildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, otomotiv, hazır beton/çimento, özel okullar, tavukçuluk, yumurta, zincir market ve alışveriş merkezleri, sebze-meyve ticareti, ekmek, süt, fındık, Antep fıstığı, ambalajlı su ürünleri, yemek kartları başta olmak üzere önemli sektörlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca denetimler yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara istinaden, firmalara 112,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.