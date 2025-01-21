21 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi

Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi

Giriş: 21.01.2025 21:15
ABONE OL
Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Bolu Kartalya'daki yangın faciası nedeniyle, bir günlük milli yas ilan edilmesi kararına ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Başkan Erdoağn, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sabah Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında vefat eden 66 kişiye rahmet, yaralanan 51 kişiye acil şifa dileyen Erdoğan, yaralananlardan 17'sinin taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti.

AFAD ve sağlık ekipleri ile diğer birimlerin yanan oteldeki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Yangın haberini alır almaz 4 bakanın Bolu'ya gönderildiğini, yangına müdahale çalışmalarını yürüten vali ve AFAD Başkanı ile diğer ilgililerden düzenli bilgi aldıklarını ifade eden Erdoğan, yangına farklı kurumlardan 156 araç ve 428 personelle müdahale edildiğini kaydetti.

Erdoğan, gerek yangının çıkış sebebini gerekse faciada sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

MİLLİ YAS KARARINA İLİŞKİN YAZI İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör