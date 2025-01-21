Milli yas ilan edildi! Karar yazısı kurumlara gönderildi

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Başkan Erdoağn, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sabah Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında vefat eden 66 kişiye rahmet, yaralanan 51 kişiye acil şifa dileyen Erdoğan, yaralananlardan 17'sinin taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti.

AFAD ve sağlık ekipleri ile diğer birimlerin yanan oteldeki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Yangın haberini alır almaz 4 bakanın Bolu'ya gönderildiğini, yangına müdahale çalışmalarını yürüten vali ve AFAD Başkanı ile diğer ilgililerden düzenli bilgi aldıklarını ifade eden Erdoğan, yangına farklı kurumlardan 156 araç ve 428 personelle müdahale edildiğini kaydetti.

Erdoğan, gerek yangının çıkış sebebini gerekse faciada sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

MİLLİ YAS KARARINA İLİŞKİN YAZI İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen yazıda, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü güneşin batışına kadar bir gün milli yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya çekileceği belirtildi.

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