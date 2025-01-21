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Ankara'da önemli zirve! Türkiye ve Mısır bir araya geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 18:34
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Ankara’da önemli zirve! Türkiye ve Mısır bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Mısır heyetleri arasında bölgesel gündemli istişarelerin dün Ankara'da gerçekleştiğini duyurdu.

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında bölgesel gündemli istişareler, dün Ankara'da gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

BÖLGEDE GÜNDEMLİ İSTİŞARELER

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında bölgesel gündemli istişarelerin, dün Ankara'da gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, Mısır heyetinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran tarafından kabul edildiği de aktarıldı.

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Ankara’da önemli zirve! Türkiye ve Mısır bir araya geldi Ankara’da önemli zirve! Türkiye ve Mısır bir araya geldi Ankara’da önemli zirve! Türkiye ve Mısır bir araya geldi
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