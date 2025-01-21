Ankara’da önemli zirve! Türkiye ve Mısır bir araya geldi

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında bölgesel gündemli istişareler, dün Ankara'da gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

BÖLGEDE GÜNDEMLİ İSTİŞARELER

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında bölgesel gündemli istişarelerin, dün Ankara'da gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, Mısır heyetinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran tarafından kabul edildiği de aktarıldı.