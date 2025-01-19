Hatay’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalarda; dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.U., Hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.C., Silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan N.A., Silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan A.U., silah ve mühimmatı bulundurma, satın alma, kabul etme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Z., Evden hırsızlık olayının şüphelisi B.Ç.A. ile Kasten yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile aranan S.B., Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlam suçundan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile aranan G.A. ve Cinsel İstismar suçundan 6 yıl 8 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. adlı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.