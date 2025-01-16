16 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye!

Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye!

Sabah
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 08:53
ABONE OL
Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye!

85 milyon hep beraber 'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla çıkılan yolda hedefler doğrultusunda ilerleniyor. 1994 yılında kurulan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, 'Terörsüz Türkiye son yüzyılın en büyük, en önemli ve ciddi bir ülke projesidir. Terörsüz Türkiye'nin alt okumalarında terörsüz Orta Doğu, terörsüz dünya, terörsüz insanlık kavramları vardır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendilerini fesih edecektir.' dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Aylar, terörsüz Türkiye hedefinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında olduklarını açıkladı. Başkan Aylar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye son yüzyılın en büyük, en önemli ve ciddi bir ülke projesidir. Terörsüz Türkiye'nin alt okumalarında terörsüz Ortadoğu, terörsüz Dünya, terörsüz İnsanlık kavramları vardır. Terörsüz Türkiye çalışması eğer başarıya ulaşırsa bu insanlık tarihine de çok büyük bir katma değer sağlayacak, silahla, ölümle siyasi bir başaranının olmayacağı, olamayacağı gelecek yüzyıllardaki tüm devletlere bir örneklem olacaktır. Yine Terörsüz Türkiye çalışması olumlu bir sürece evirildiğinde ulus devletlerin emperyalist çıkarlar uğrunda aparat olarak kullanılan bu tür taşeron örgütleri tarihin çöplüğüne nasıl attığına güzel bir örnek olacak ve bu tür insanlık düşmanı yapıların aslında geleceklerinin bir pamuk ipliğine bağlı olduğu net bir biçimde insanlık hafızasına yerleşecektir."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman AylarTürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar

"CANIMIZLA KANIMIZLA BU DEVLET İÇİN VARIZ"

"Bende bir terör gazisiyim ve devletimin bekası, Milletimizin huzuru, Vatanımın bütünlüğü için önemli organlarımdan birini, gözümü bu uğurda feda ettim ve aynı idealler uğruna canımda gitse, kanımda dökülse bu ülküye canımda kanımda helaldir ama artık genç bedenler toprağa düşmesin, genç insanlar kollarını, ayaklarını gözlerini kaybetmesin. Ben Gazi Lokman Aylar olarak ve temsil ettiğim kitlem adına diyorum ki artık analar ağlamasın, genç kızlarımız genç yaşta dul, küçük çocuklar yetim kalmasın."

"DEVLETİMİZ KESİN KARARLIDIR"

"Hem devletimiz hem milletimiz kesin kararlıdır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendilerini fesih edecektir. Bu milletin vicdanında ve bu devletin nazarında başka türlü aklanma olmaz, olamaz. Biz şehit yakını ailelerimiz ve Gazilerimiz adına diyoruz ki kimse politik küçük oyunlar kurmaya kalkmasın; Bizim dışımızda söylenecek her söz, açıklama, söylem yok hükmündedir ve geçersizdir. Zira bu Milletin geleceği Milletin bekası adına bedel ödemiş ve hala ödemekte olan bizler nerede, ne zaman ve nasıl duracağımızı çok iyi biliyoruz Kimse bize akıl vermeye ,yol göstermeye, tahrik etmeye kalkmasın zira biz nice acıların, kabus gibi geçen gecelerin içinden ölümü öldürerek bu günlere geldik. Herkes haddini de yerini de bilsin. Bizler bu devletin her daim yanında olduk ebet müddet devlet anlayışını kendimize dava edindik."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye! Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye! Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör