Son yüzyılın en önemli ülke projesi: Terörsüz Türkiye!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar

"CANIMIZLA KANIMIZLA BU DEVLET İÇİN VARIZ"

"Bende bir terör gazisiyim ve devletimin bekası, Milletimizin huzuru, Vatanımın bütünlüğü için önemli organlarımdan birini, gözümü bu uğurda feda ettim ve aynı idealler uğruna canımda gitse, kanımda dökülse bu ülküye canımda kanımda helaldir ama artık genç bedenler toprağa düşmesin, genç insanlar kollarını, ayaklarını gözlerini kaybetmesin. Ben Gazi Lokman Aylar olarak ve temsil ettiğim kitlem adına diyorum ki artık analar ağlamasın, genç kızlarımız genç yaşta dul, küçük çocuklar yetim kalmasın."

"DEVLETİMİZ KESİN KARARLIDIR"

"Hem devletimiz hem milletimiz kesin kararlıdır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendilerini fesih edecektir. Bu milletin vicdanında ve bu devletin nazarında başka türlü aklanma olmaz, olamaz. Biz şehit yakını ailelerimiz ve Gazilerimiz adına diyoruz ki kimse politik küçük oyunlar kurmaya kalkmasın; Bizim dışımızda söylenecek her söz, açıklama, söylem yok hükmündedir ve geçersizdir. Zira bu Milletin geleceği Milletin bekası adına bedel ödemiş ve hala ödemekte olan bizler nerede, ne zaman ve nasıl duracağımızı çok iyi biliyoruz Kimse bize akıl vermeye ,yol göstermeye, tahrik etmeye kalkmasın zira biz nice acıların, kabus gibi geçen gecelerin içinden ölümü öldürerek bu günlere geldik. Herkes haddini de yerini de bilsin. Bizler bu devletin her daim yanında olduk ebet müddet devlet anlayışını kendimize dava edindik."