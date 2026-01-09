İsviçre’de kayak merkezinde 40 kişi hayatını kaybetmişti! İşletme sahibine gözaltı

Ülke genelinde olayda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan edildi. Yangında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve anma töreni gerçekleştirildi. Ülkedeki tren ve tramvay seferleri dururken, başkentteki Zürih Havalimanı kısa süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Crans-Montana'da düzenlenen yerel bir anma töreninde ise itfaiyeciler ayakta alkışlandı.

NE OLMUŞTU?

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi de yaralanmıştı. Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını ifade ederek, işletme sahibi Fransız çift hakkında cezai soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud ise düzenlenen basın toplantısında, söz konusu barda 2019'dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını ifade etmişti. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu davaya dahil olup olmayacağımız hakimlerin kararına kalacak" demişti.