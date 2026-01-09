İsviçre’de kayak merkezinde 40 kişi hayatını kaybetmişti! İşletme sahibine gözaltı
İsviçre'de kayak merkezindeki bir barda yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada işletme sahibi çiftten Jacques Moretti gözaltına alındı.
İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Haklarında soruşturma başlatılan Fransız işletme sahipleri Jacques ve Jessica Moretti çifti, bu sabah olayla ilgili Valais kantonundaki Sion şehrinde düzenlenen duruşmaya katıldı. İsviçre basını, Jessica Moretti'nin duruşma salonundan tek başına ayrıldığını bildirerek, Jacques Moretti'nin gözaltına alındığını aktardı.
Jessica Moretti basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşletmemizde yaşanan bu trajedinin kurbanlarını sürekli olarak düşünüyorum ve tüm kurbanlar ile bugün hala acı çekenlerden özür dilemek istiyorum" dedi.
Çift hakkında basında yer alan haberlerin ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada, Moretti çiftinin ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından şüpheli bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca Jacques Moretti hakkında uçakla yurt dışına çıkabileceği şüpheleri nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Valais polisinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.