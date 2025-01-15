15 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Ankara'da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 08:46
ABONE OL
Ankara’da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 530 parça tarihi eser niteliğinde obje ve sikke ele geçirildi, S.B. ve S.Y. gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bala ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, 530 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirildi.

Eserlerin yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğu tespit edilirken, operasyonda gözaltına alınan S.B ve S.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı Ankara’da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı Ankara’da 530 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör