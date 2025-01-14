14 Ocak 2025, Salı
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne? Ahmet Özer ve Aziz İhsan Aktaş neyle suçlanıyor?
İstanbul'da yürütülen ihale yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. 47 kişi ne zaman adliyeye sevk edilecek? Şüpheliler neyle suçlanıyor? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.