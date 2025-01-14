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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne? Ahmet Özer ve Aziz İhsan Aktaş neyle suçlanıyor?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne? Ahmet Özer ve Aziz İhsan Aktaş neyle suçlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 16:03
İstanbul'da yürütülen ihale yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. 47 kişi ne zaman adliyeye sevk edilecek? Şüpheliler neyle suçlanıyor? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne? Ahmet Özer ve Aziz İhsan Aktaş neyle suçlanıyor?
R��za Akpolat hakkındaki suçlama ne?
Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne?
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